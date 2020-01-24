В Украине создали оперативный штаб по предотвращению коронавируса

Правительство утвердило четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины, в Министерстве здравоохранения создан оперативный штаб.



Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства 24 января сообщает корреспондент Укринформа.



"Сегодня мы отреагировали на ту информацию, которая распространяется в мире об эпидемии коронавируса. Мы приняли решение о четком плане действий, что должно быть сделано, уже создан оперативный штаб на уровне министерства здравоохранения под руководством министра", - сказал Гончарук.



Он добавил, что правительство в последние несколько дней активно коммуницирует со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы иметь всю информацию, понимать и контролировать ситуацию.



"По состоянию на сегодня никаких оснований для беспокойства в Украине нет, нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины", - заверил Гончарук.



По его словам, 24 января также состоится координационное совещание со всеми службами, обеспечивающими контроль при пересечении границы для того, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины.



Кроме того, премьер отметил, что 24 января вечером Минздрав "выйдет с отдельной коммуникацией", чтобы подробно рассказать людям о новом вирусе.



Как сообщал Укринформ, из-за нового коронавируса, который распространяется по миру в Китае умерли уже 26 человек.



Зарегистрировано более 800 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.



Власти Китая закрыли уже 13 городов в провинции Хубэй из-за распространения нового коронавируса.

