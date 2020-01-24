Гончарук о зарплатах в правительстве: мягко говоря, не самые высокие

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве, мягко говоря, не самые высокие зарплаты по сравнению с другими органами исполнительной власти. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"Сейчас мы готовим общую концепцию по поручению Президента для того, чтобы показать как выглядят зарплаты в различных органах исполнительной власти. Потому что Кабмин это один из многих только органов, и зарплаты здесь ну точно, мягко говоря, не самые высокие, чем у всех других органов", - сказал Гончарук.



Напомним, в правительстве обнародовали информацию о доходах членов Кабинета министров Украины. Как отмечается, средняя заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн.

