«Большой бокс» на «Интере»: Иван Редкач и Арнольд Хегай на пути к чемпионским титулам

В воскресенье, 26 января, в 04:00 в «Большом боксе» на «Интере» смотрите трансляцию из США поединка между украинским боксером полусреднего веса Иваном Редкачом и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Дэнни Гарсией. Победа в этом бою приблизит Редкача к первому чемпионскому титулу. В андеркарте главного поединка выйдет на ринг еще один украинец – Арнольд Хегай. Он сразится с американцем Стивеном Фултоном за чемпионский пояс по версии IBO.

На кону поединка Редкач – Гарсия – шанс сражаться за титул чемпиона мира по версии WBC . Победитель получит право боксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом.

Сейчас на счету Редкача 23 победы, 4 поражения и одна ничья, в то время как у Гарсии – 35 побед в профи-боксе и всего два поражения. Этот американский боксер, пожалуй, самый серьезный соперник в карьере Ивана. Но украинец настроен на победу. Недавно он нокаутировал почти непобедимого Девона Александера и уверен, что сможет повторить успех предыдущего боя и отправить в нокаут еще одного двукратного чемпиона мира.

“ Если Иван будет боксировать в таком же стиле, как против Александера, то у него есть все шансы на победу в этом поединке”, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин .







Бой Ивана Редкача и Дэнни Гарсии пройдет на арене Barclays Centre в Нью-Йорке. В этот вечер на ринг выйдет еще один украинец – боксер-профессионал Арнольд Хегай, выступающий во второй легчайшей весовой категории. Он проведет поединок с американцем Стивеном Фултоном. На кону встречи – титул чемпиона мира по версии IBO и статус официального претендента по версии WBO.

«Арнольд Хегай – боксер с хорошими техникой и ударом. За его спиной 17 поединков, из которых 16 побед и одна ничья. Помимо профи-ринга, Хегай также известен любителям тайского бокса, в котором он завоевал немало титулов и медалей», – комментирует Роман Кадемин.

Кроме того, 26 января поклонников бокса ждет триумфальное возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в первом среднем весе американца Джарретта Херда – после первого в карьере поражения и потери чемпионских титулов. Оппонентом боксера в 10-раундовом поединке станет его соотечественник Франциско Сантана.

Также в рамках программы «Большой бокс» выйдет документальный спецпроект «По прозвищу «Киллер» – о непростом пути Ивана Редкача в профессиональный бокс. Бесчисленные спарринги против «голодных» мексиканцев, ссоры с промоутерами, неожиданные поражения и громкие победы... Кроме того, авторы проекта раскроют секрет происхождения его нового прозвища «Киллер». Съемки проходили в Лос-Анджелесе в известном зале «Черчилль», где тренируются многие звезды мирового бокса.

Все любители бокса могут получить перчатки с автографами всемирно известных боксеров Дениса Беринчика, Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. Их можно приобрести на благотворительном аукционе deti . inter . ua , все собранные средства пойдут на приобретение аппарата гемодиализа для детской клиники «Охмадет».