Гончарук прояснил ситуацию с Deutsche Bahn

Соглашение о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn "может быть наполнено многими смыслами". Об этом во время брифинга в пятницу, 24 января, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.



Он также пообещал о деталях сделки рассказать 5 февраля.



"Расставляю все точки над "і". С этой большой компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Это соглашение может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание этой дорожной карты, будет происходить в этом году", - заявил он, пообещав озвучить детали после подписания документа.



"Мы хотим инвестиций, мы хотим партнерства с глобальной компанией, у которой есть доверие, для которой дешевыми есть ресурсы, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая фактически является синонимом эффективности в Европе. Мы хотим, чтобы Укрзализныця стала также образцом эффективности", - сказал Гончарук.



По его словам, состояние, в котором сейчас находится УЗ, оставляет желать лучшего и мириться с этим правительство не может. Гончарук отметил, что Deutsche Bahn может быть надежным партнером, что поможет улучшить качество и скорость перевозок.



В этом контексте глава Кабмина также сообщил, что представители бизнеса, особенно экспортеры, постоянно говорят о проблемах с тем, чтобы вывозить свою продукцию в порты.

