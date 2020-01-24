Гончарук о коронавирусе: нет оснований переживать

Министерство здравоохранения сегодня даст брифинг по новому коронавирусу и расскажет о сотрудничестве Минздрава и Всемирной организации здравоохранения по этому вопросу. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.



"Мы создали штаб. Сейчас министр здравоохранения уже работает. Это не какое-то отдельное совещание, которое мы будем созывать, без пафоса. У нас ближе к 18:00, в 17:00 министерство выйдет с коммуникацией", - сказал Гончарук.



По его словам, в Минздраве расскажут, какое текущее состояние по вирусу, какая подтвержденная информация есть у ВОЗ.



"Что я вам могу сказать, что нет оснований переживать, мы принимаем все необходимые меры. Службы скоординированы, ни одного на сегодня случая подтвержденного заболевания нет. У нас все специалисты понимают, что делать, как оказывать. Что делать в случае обнаружения, каким образом консультироваться с международными нашими коллегами, которые уже имеют опыт лечения. Поэтому ситуация под контролем", - заявил Гончарук.

