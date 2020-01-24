Порошенко после трех часов допроса вышел из ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко вышел после допроса в Государственном бюро расследований, который продлился около трех часов, и выступил перед журналистами. По его словам, уголовное дело против него - политические преследование и месть.



Также Порошенко сообщил, что если он будет в стране, то придет на следующий допрос (ближайший 31 января). А он может не прийти, поскольку упомянул, что собирается 27 января на Парламентскую ассамблею НАТО.



