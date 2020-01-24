Следующий допрос Порошенко в ГБР запланирован на 31 января

Следующий допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований запланирован на 31 января. Об этом журналистам заявил Порошенко, передает УНН.



"Сегодня более часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать... Сегодня должны были быть действия, но не состоялись - по морякам, и они ждут, что мы еще раз придем... Они назначили допрос на 31 января", - сказал Порошенко.



Порошенко отметил, что если будет в Украине то придет на допрос.



"Если я буду в стране, я точно приду", - добавил Порошенко.

