Ирландия выдаст Британии водителя грузовика, в котором осенью нашли 39 трупов

Власти Ирландии выдадут 23-летнего Імона Гаррисона – водителя грузовика, в котором в октябре 2019 года нашли 39 мертвых мигрантов – британским правоохранителям. Мужчину подозревают в торговле людьми и непреднамеренном убийстве.



Об этом сообщают Sky News.



Выдать подозреваемого в массовых смертях вьетнамских мигрантов решил Высокий суд Дублина после выдачи европейского ордена на арест.



По информации следователей, Гаррисон отвез контейнер в порту в Бельгии, а затем подписал документ о выгрузке.



Напомним, тела 39 мужчин, женщин и подростков были обнаружены в трейлере в индустриальном парке графства Эссекс утром 23 октября. Все жертвы были позже идентифицированы как выходцы из Вьетнама, самым младшим парням было15 лет.

