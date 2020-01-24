Как не попасть в список должников МФО?

На сегодняшний день микрозаймы – это доступный способ быстрого решения финансовых затруднений. Немаловажно и то, что для оформления не требуется справка о доходах, залог или поручители, заявку можно подать круглосуточно. При положительном решении, деньги поступают на карту в течение нескольких минут.

Взять кредит онлайн совсем несложно, по таким кредитам небольшой процент отказов, что позволяет воспользоваться услугами микрофинансовых организаций:

пенсионерам;

студентам;

инвалидам;

безработным;

людям, находящимся в декретном отпуске и другим гражданам.

Все микрофинасовые организации предлагают:

упрощенную процедуру оформления займа;

несколько вариантов погашения кредита.

Помимо удобства, микрозаймы могут быть достаточно выгодными. Например, МФО "Лоани" выдает первый кредит онлайн без процентов новым клиентам. Также Loany поощряет постоянных клиентов более выгодными условиями предоставления займов – конечно, в случае своевременного выполнения заемщиком своих обязательств.

А вот при просрочке обязательного платежа неизбежно происходит начисление штрафа или высоких размеров процентной ставки. В отношении людей, которые игнорируют звонки сотрудников МФО и не предпринимают никаких действий для погашения задолженности, принимаются соответствующие меры. Данные должников передаются в:

коллекторскую службу;

бюро кредитных историй;

суд.

Чтобы не стать заложником такой ситуации, необходимо действовать разумно, если вовремя погасить займ не получается.

Каждая финансовая компания имеет лояльные инструменты для предотвращения возникновения задолженности, например, они предлагают:

оформить льготный период на выплату тела кредита;

продлить срок действия договора.

Так, компания Loany предлагает своим клиентам пролонгацию договора. Она оформляется в личном кабинете на сайте компании, чтобы продление договора вступило в силу, необходимо оплатить только начисленные проценты, а обязательный платеж переносится на будущий период.

Как проверить себя в Бюро кредитных историй?

Для тех, кто раньше пользовался кредитом и желает взять новый, стоит заранее проверить кредитную историю. Хотя многие МФО лояльно относятся к клиентам и выдают кредиты с просрочками и плохой кредитной историей, проверить этот момент перед подачей заявки будет не лишним, чтобы гарантированно не получить отказ и рассчитывать на более выгодные условия.

Данные о текущих и погашенных финансовых обязательствах хранятся в Украинском бюро кредитных историй. Каждый гражданин страны имеет право бесплатно ознакомиться с информацией один раз в год. При последующих обращениях, в течение одного календарного года, стоимость услуги составит 50 гривен.

Чтобы получить информацию бесплатно, необходимо отправить письменное заявление на почтовый адрес компании «Украинское бюро кредитных историй» (адрес находится на официальном сайте компании). В заявлении надо указать:

ФИО;

данные паспорта и ИНН;

адрес регистрации и адрес фактического проживания.

Ответ будет отравлен заказным письмом.

Если необходимо срочно получить кредитную историю, воспользуйтесь сайтом Бюро и закажите информацию онлайн. Тут можно оформить услугу статус-контроль, это позволит: