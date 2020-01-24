В игровые автоматы СлотоКинг играть, как попасть в рай

Есть онлайн казино, оставляющее всегда приятное впечатление после каждой игровой сессии. Одним из таких онлайн казино является Слотокинг. Он предоставляет королевский сервис, и каждая игра проходит с отличным игровым результатом на основном балансе. В Слотокинг предусмотрена бонусная программа, гарантирующая каждому посетителю пакет призов и индивидуальных поощрений. Техническая поддержка всегда работает исправно, и консультант оперативно отзывается на каждый запрос. Оператор отвечает на родном языке, и хорошо осведомлен обо всех правилах казино, и легко подскажет, как провести платежную операцию. Большой плюс онлайн казино - разнообразие игр, и пользователь познакомиться с разными производителями, начиная от классических компаний, заканчивая современными вендорами. Слотокинг постоянно проводит турниры, и каждый раз призовой фонд становится все больше.

Слотокинг позволяет быстро и легко зарегистрироваться

Онлайн казино предусматривает несложную процедуру регистрации, если пользователь желает получить весь перечень возможностей. В Слотокинг предусмотрено два способа регистрации - сокращенный и полный. При полноценной процедуре игрок самостоятельно заполняет все поля в анкете, где указываются имя, пароль, электронная почта или контактный номер телефона, а также вид валют. По завершению посетителю остается только подтвердить все данные, и он сможет получить защищенный аккаунт. Слотокинг также сотрудничает с некоторыми социальными сетями, поэтому возможен сокращенный вариант, когда профиль привязывается к соцсетям, и тогда информация берется оттуда. Создание аккаунта в онлайн казино важно тем, что игрок может принимать участие в турнирах, играть в платной версии в слотах, бороться за джекпоты, а также активировать бонусы. Зарегистрированный посетитель будет уведомлен про все события казино.

Насколько легко проводить платежные операции в Слотокинг?

Все игровые автоматы СлотоКинг доступны в платном режиме, что означает, что игрок после получения выигрыша, сможет его вывести. Онлайн казино поддерживает несколько платежных систем, поэтому вывод реальных средств возможен, как на карточку, электронный кошелек, так и на мобильный счет. Для посетителя важно сделать запрос в службу поддержки, где оператор его обрабатывает на протяжении нескольких часов. Стоит указать желаемую сумму для вывода, а также вид валюты. Если транзакции проводятся в рублях, гривнах или долларах, то нет конвертации, и геймер получает реальный выигрыш. Проводить финансовые транзакции можно, как в стандартном онлайн казино, так и через мобильное приложение.