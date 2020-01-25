На Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус

На Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус

Три случая подозрения на коронавирус зарегистрированы на Украине, два из них не подтвердились. Об этом сообщила в пятницу на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "Мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два не были подтверждены.

По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов", - сказала она.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин добавил со своей стороны, что на подтверждение диагноза нового коронавируса может понадобиться две-три недели.

Ранее по решению правительства на Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса из Китая. В связи с этой опасной болезнью Киев усилил меры безопасности в столичных аэропортах.