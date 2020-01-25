В Киеве построят новый выход из станции метро "Выставочный центр" прямо к ВДНХ

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) издал разрешил построить выход из станции метро "Выставочный центр" возле самого ВДНХ. Выход будет примыкать к подземному переходу через проспект Глушкова.



Об этом говорится в градостроительных условиях и ограничения на строительство выхода, которые опубликованы на сайте КГГА.



Новые правила обязывают обустроить новый выход пандусами, удобными лестницами и перилами.



В 2012 году, когда открывали станцию метро, построили два выхода на улицу Васильковскую и ни одного - в ВДНХ, хотя он предусматривался в проекте.

