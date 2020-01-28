В Украине ближайшие сутки потеплеет, местами дожди

В ближайшие сутки, 28 января, с юго-запада Европы в Украину переместится порция более теплого и влажного воздуха, поэтому температура, особенно ночная, повысится. Как сообщает Укргидрометцентр, в южной части, днем также и в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой области и на крайнем западе страны дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в Украине, кроме северо-востока, туман.



Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7 ° тепла; в Карпатах в течение суток 1-6 ° мороза.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 января самая высокая температура днем была 7,5° в 1983 году, 1990 году, самая низкая ночью -22,6° в 1892 году.



В среду, 29 января, в западных и северных областях - дождь с переходом в мокрый снег (ночью на Закарпатье и в Карпатах значительный снег), на дорогах местами гололедица. На остальной территории осадки преимущественно в виде дождя.



Ветер южный, 7-12 м / с, ночью на западе, днем по всей стране местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; в южной части ночью около 0, днем 3-8 ° тепла.



В Киеве - дождь с переходом в мокрый снег, вечером на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

