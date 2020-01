Имя Меган Маркл стало глаголом

В английском языке появился глагол to Meghan Markle, а означает он "ценить свое психическое здоровье настолько, чтобы найти в себе силы оставлять неблагоприятную среду, комнату или ситуацию, где к тебе относятся токсично".



Как известно, именно так сделала герцогиня Сассекская, которая вместе с мужем переехала в Канаду и отказалась от королевских титулов.



Британская газета The Guardian составила список ситуаций, в которых можно употреблять слово "меганмарклить". Во-первых, с помощью него можно отказаться от совместного похода в бар с нежелательными последствиями на утро. Также именно этим глаголом можно описать детокс в отношениях с бывшими.



И даже в работе вам поможет выражение to Meghan Markle - как только вам надо будет объяснить свой выход из компании, в которой, по вашему мнению, вас не ценили.



Напомним, что в начале января Меган и Гарри заявили о том, что они отказываются от своих королевских полномочий и хотят стать финансово независимыми. После этого Меган улетела в Канаду, позже к ней присоединился принц Гарри.