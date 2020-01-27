Полномочия делегации из РФ в ПАСЕ оспорены

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены. С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис. Он обратился с соответствующим предложением, обосновав его тем, что, в частности, в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



Согласно процедуре, предложение Зингериса требовало поддержки не менее 30 представителей от пяти национальных делегаций в ПАСЕ, и оно эту поддержку получило.



Регламент ассамблеи предусматривает, что в течение ближайших 24 часов данное предложение должно быть рассмотрено в рамках комитета ПАСЕ по мониторингу. Затем это предложение должно быть принято или отклонено ассамблеей.

