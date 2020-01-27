Особенности украинского коронавируса

Пожар в здании Министерства культуры, молодежи и спорта успешно ликвидирован. Министр Бородянский не пострадал, поскольку он не успел добраться на работу. Уцелел и проект закона про дезинформацию, который хранился в личном сейфе главы ведомства рядом с початой бутылкой поддельного армянского коньяка. Теперь о других, более актуальных новостях. Коронавирус остановился на границах Украины. Президенту Зеленскому доложили, что у нас его нет. Не ясно, кто доложил, однако результат налицо. Это победа.



Тем не менее, создано несколько штабов по ликвидации последствий несуществующего вируса. Один при Совете национальной безопасности и обороны, еще один при премьере, который не исчерпал свой заднеприводный ресурс, и при Офисе президента. В Минздраве, что характерно, никакого штаба нет, и это внушает оптимизм. Практически никто не может с первого раза назвать фамилию главы ведомства и даже определить с ходу его (ее) пол. С одной стороны, это свидетельствует о чисто европейской системе здравоохранения, с другой – порождает ненужную в данный момент ностальгию об Ульяне Супрун. Ее знала и любила (в физическом смысле этого слова) вся наша нация. Сколько эпидемий мы с ней пережили, просто не счесть. Начиная от обыкновенного ящура и заканчивая корью. Ульяна умела с помощью одного лишь «Фейсбука» ликвидировать самые сложные и запущенные очаги заражения. Ей было достаточно запостить рецепт выведения прыщей с головки члена, как сразу же спадало всеобщее нервное напряжение. Разгоралась интересная, захватывающая дискуссия на тему того, видела ли сама Ульяна упомянутую ею головку или же познания министра в данной сфере носят чисто теоретический характер.



Ульяна умела с помощью одного лишь «Фейсбука» ликвидировать самые сложные и запущенные очаги заражения. Ей было достаточно запостить рецепт выведения прыщей с головки члена, как сразу же спадало всеобщее нервное напряжение. Разгоралась интересная, захватывающая дискуссия на тему того, видела ли сама Ульяна упомянутую ею головку или же познания министра в данной сфере носят чисто теоретический характер.

Не надо покупать бананы и временно воздержаться от заказа товаров на «Али-экспресс». Если же посылка все же пришла, то желательно подвергнуть ее термической обработке. Ошпарить кипятком или просто сжечь

Создание штабов по ликвидации последствий коронавируса в Китае имеет очень позитивный психологический эффект. Все прекрасно знают, что Гончарук – специалист по вирусам и профан в экономике. Совбез тоже отлично зарекомендовал себя в так называемом «иранском кейсе» и поэтому внушает оптимизм. Все чувствуют себя надежно защищенными, но некоторые вопросы остаются. К примеру, надо ли уже садиться шить повязочки на мордочки, или же штаб при СНБО закупит их в нужном количестве прямо в Китае?Помнится, при премьерстве Тимошенко тоже был вирус. То ли птичий, то ли свиной грипп. Все по ночам строчили повязки, а в метро Киева многие видели чела в противогазе. Я очень хорошо запомнил это время, поскольку бегал по городу в поисках оксолиновой мази. И, надо сказать, не один я бегал. Образовался целый пелетон бегунов, врывающихся в аптеки с криками «Где ваша гребаная мазь?». На пятой аптеке я сдался и безропотно купил мазь «Три слоника», которая, по словам фармацевта, даже гораздо лучше оксолиновой. Некоторые сдавались еще раньше, успокоившись на вьетнамском бальзаме «Звездочка».С повязками вообще была беда. В «Эпицентре» на моих глазах разобрали все запасы респираторов. Сам я сначала взял пять, потом, поколебавшись, добавил еще столько же. Не то чтобы я их носил… В целях успокоения домашних надевал перед выходом на работу. И да: мазал ноздри оксолином. Сжимал зубы и мазал, поскольку все говорили о массе трупов, у которых вместо легких… Не буду, короче, вспоминать. Зато сегодня, учитывая высочайший уровень инвестиционной привлекательности Украины и важность совместного украинско-польского заявления о недопустимости проявлений расизма, голодомора и холокоста, ситуация коренным образом изменилась. Выпускники офиса BRDO Абромавичюса способны профессионально решить любую проблему, не говоря уже о каком-то китайском вирусе. Во всемирно известных литовских лабораториях уже вовсю кипит работа по выведению антидота из отборных шпрот. Возможно, лаборатории латвийские. Или даже эстонские. С детства их путаю. Говорят, не надо покупать бананы и временно воздержаться от заказа товаров на «Али-экспресс». Если же посылка все же пришла, то желательно подвергнуть ее термической обработке. Ошпарить кипятком или просто сжечь. Жду соответствующее разъяснение одного из антикитайских штабов. Особенно меня интересуют бананы. Что с ними не так? И можно ли протирать посылки с «Али-экспресс» чистой водкой? Понимаю, что профессионалам из Кабмина и Совбеза необходимо время для оценки ситуации. Она вроде бы стабильная и прогнозируемая. Все ведь трезво оценивают потенциал власти и понимают: надо срочно покупать мазь «Три гребаных слоника». Или же «Звездочку». Оно, конечно, не поможет, однако возникает внутренний психологический комфорт.Теперь о симптомах китайского вируса с короной. Прежде всего, возникает устойчивое отвращение к работе. Причем любой. Пугаться не надо, все равно тест-систем для точной диагностики вируса нет, поэтому он в Украине и не выявлен. Но есть довольно точный способ определить наличие сопротивляемости организма коварному китайскому агрессору. Достаточно зайти на «Фейсбук» Ирины Геращенко и почитать ее пост про превращение кабинета французского языка в уголок истории нации с глечиками, прялками и рушныками. Если вы почувствуете легкую тошноту и головокружение – не пугайтесь. Организм пребывает в хорошей форме и потенциально готов отражать вирусную атаку.