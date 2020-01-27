Китай выделил почти $9 млрд на сдерживание коронавируса

Китай выделил 60,33 млрд юаней на сдерживание распространения коронавируса 2019-nCoV - это примерно равно 8,74 млрд долларов. Об этом со ссылкой на заявление Минфина Китая сообщает Reuters в понедельник, 27 января.



Деньги на сдерживание вируса были выделены из Министерства финансов и Национальной комиссии здравоохранения Китая.



По последним данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.

