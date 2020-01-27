За прошлый год в Украине в ДТП погибли почти 4 тысячи человек

В Украине за прошлый год во время дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли почти 4 тысячи человек. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.



"... хочу напомнить о безопасности. За 2019 год произошло 160 тысяч ДТП, 32 тысяч человек травмированы и почти 4 тысячи погибло", - сказал Криклий.



Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что качество дорог в Украине будет проверять не Укравтодор, а иностранные компании или инженеры-консультанты, которые рискуют своей репутацией.



Как сообщалось, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине.

