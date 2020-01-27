В Киеве зафиксирован случай коронавируса

В Киеве зафиксирован один случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Киевского городского лабораторного центра Минздрава.



Как сообщается на странице центра в Facebook, по результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус- 1.



При этом не указываестя, идет ли речь о новом смертельном коронавирусе из Китая.



Как сообщается, за 4 неделю 2020 года в Киеве зарегистрировано 10920 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю - 9176), отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19%.



"Детей заболели 6733 против 5349 - за 3 неделю, рост на 25,9%, взрослых - 4187 против 3827, рост на 9,4%. В структуре заболеваемости дети составляют - 61,7%, на предыдущей неделе - 58,3%. Заболеваемость среди школьников выросла на 35,6%, зарегистрировано 2869 случаев, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей (за 3 неделю - 39,6%) и 26,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью (за 3 неделю-23,1%)", - говорится в сообщении.



В больницы были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей (за 3 неделю -141 человек, из них 115 детей).



С начала эпидсезона привито против гриппа 50972 человека, в т.ч. из группы медицинского риска - 4265, эпидемического риска - 11045 и других лиц - 35662.

