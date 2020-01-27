В этом году в Украине планируют построить 2,5 тысячи местных дорог

За счет дорожного фонда в Украине в 2020 году планируют построить более 1 тысячу дорог государственного значения и 2,5 тысячи местного значения. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.



"У нас есть три сценария на этот год. Если смотреть один сценарий - это исключительно дорожный фонд, это будет 1345 км дорог государственного значения, 2500 км дорог местного значения", - сказал Кубраков.



По его словам, второй сценарий - это привлечение финансирования под государственные гарантии. Его вероятность на сегодня - точно больше 50%.



"Сценарий третий - это дополнительные источники финансирования из общего бюджета. Это будет во многом скоро... Речь идет о том, что в этом сценарии мы планируем построить, отремонтировать, 4 тысячи км дорог, плюс 2,5 тысячи местных дорог", - отметил Кубраков.

