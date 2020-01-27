Сингапур ждет серьезных негативных последствий для экономики в связи со вспышкой пневмонии в КНР

Темпы экономического роста Сингапура, а также показатели делового и потребительского доверия, вероятно, серьезно пострадают в результате вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, заявил министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син.



Главные опасения вызывает ситуация в секторах, связанных с туризмом, отметил он. Это касается туристических агентств, гостиничной индустрии, ресторанного бизнеса, а также розничной торговли и транспортного сектора, заявил министр.



По его словам, государство может принять ряд мер, чтобы помочь бизнесу сократить издержки и сохранить штат сотрудников.



Согласно официальным данным, число зараженных пневмонией в Китае уже превысило 2700 человек, при этом зафиксировано не менее 80 случаев летального исхода.



В Сингапуре пока выявлено четыре случая заболевания, пишет MarketWatch.



В понедельник власти страны рекомендовали гражданам по возможности воздержаться от поездок в Китай, а также заявили, что усилят медицинские проверки в аэропортах и портах.



ВВП Сингапура в четвертом квартале 2019 года вырос на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. Окончательные данные за минувший квартал будут обнародованы 24 февраля.

