ВОЗ не запрещала трансграничные перемещения товаров из-за коронавируса - Укрпочта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не вводила запретов для перемещения товаров через границы в связи со вспышкой коронавируса в Китае.



Об этом сообщается на сайте "Укрпочты".



"Относительно вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли", - говорится в сообщении.



В "Укрпочте" отмечают, что никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о распространении коронавируса из-за товаров, в настоящее время не зафиксировано.



Как сообщал Укринформ, количество людей, умерших от коронавируса в Китае, возросло до 81, подтверждено почти три тысячи случаев заражения.



Правительство Китая продлило каникулы из-за Нового года по лунному календарю на три дня - до 2 февраля, чтобы замедлить распространение вируса.



По состоянию на 26 января в Китае зафиксировано 2827 случаев заболевания новым вирусом пневмонии, 461 человек находится в критическом состоянии, 51 человеку удалось выздороветь.



По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зафиксировано по меньшей мере 44 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Среди них: Таиланд (8 случаев), США и Австралия (по 5 случаев), Сингапур, Тайвань, Малайзия, Южная Корея (по 4 случая в каждой стране), Франция и Япония (по 3 случая), Вьетнам (2), Непал и Канада (по 1 случаю).

