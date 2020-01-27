Россия пригрозила снова покинуть ПАСЕ

Российская делегация покинет зимнюю сессию ПАСЕ, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены. Об этом заявил в понедельник, 27 января, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.



В первый день сессии депутаты ПАСЕ остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации. Финальное решение об обжаловании или подтверждении полномочий РФ должно быть принято в течение двух дней.



"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", - предупредил Толстой.



Он уточнил, что оппоненты российской делегации предлагают "осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе".



"Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией", - утверждает Толстой.



"Любое ограничение наших полномочий вызовет уход российской делегации с площадки ПАСЕ", - подтвердил со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он считает маловероятным "любое ограничение полномочий делегации РФ в докладе, который будет рассматриваться в среду".

