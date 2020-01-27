В Киеве телефонный мошенник выманил у женщины почти 1 млн грн - прокуратура

Киевская местная прокуратура № 1 сообщила о подозрении 23-летнему юноше, который мошенническим путем завладел денежными средствами местной жительницы на общую сумму 972 тыс. грн.



"Установлено, что подозреваемый работал в паре с неустановленной следствием женщиной, которая и позвонила потерпевшей. Представившись ее дочерью, злоумышленница сообщила, что спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадал человек, и во избежание наказания необходимо передать крупную сумму денег мужчине, который уже ждет у подъезда" – сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Так, будучи введенной в заблуждение, женщина собрала все имеющиеся средства и уже через несколько минут передала $39 тыс. и €100 23-летнему мошеннику якобы на решение проблем, которые возникли у ее дочери.



"Указанными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 972 тыс. грн", - говорится в сообщении.



Действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).



Сейчас злоумышленник находится под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 973 тыс. грн.

