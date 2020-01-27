Королевская семья придумала, как вернуть принца Гарри и Меган Маркл

Отец и брат принца Гарри, принц Чарльз и принц Уильям, придумали, как можно вернуть в Британию Гарри и его супругу Меган Маркл, которые отказались от обязанностей членов королевской семьи и уехали в Канаду, пишет The Times, ссылаясь на анонимный источник во дворце.



Принцы Чарльз и Уильям отметили, что королевская семья может предоставить герцогам Сассекским комфортные условия проживания, при которых их не будут беспокоить папарацци.



"Во дворце крайне обеспокоены судьбой принца Гарри и его жены Меган Маркл. Они продумывают план действий на случай, если пара пожелает вернуться назад", - заявил источник, близкий к монаршей семье.



Напомним, что герцоги Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи 8 января.



Принц Гарри 20 января покинул Великобританию и прилетел в канадский город Ванкувер, где его ждали супруга и восьмимесячный сын.



Известно, что на данный момент семейство проживает на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (примерно 10,5 миллионов долларов США). Герцоги находятся под постоянным вниманием фоторепортеров.

