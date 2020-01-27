Татьяна Бахтеева: первый шаг к реинтеграции Донбасса – это диалог всех земляков

Созданная в начале января всеукраинская общественная организация "Землячество - родной Донбасс" работает над программой поэтапной реинтеграции районов Донецкой и Луганской областей, оказавшихся в зоне военного конфликта. Об этом на пресс-конференци в агентстве "Интерфакс-Украина" рассказали учредители землячества, объединившего известных уроженцев Донбасса, проживающих во всех уголках страны.



На встрече с журналистами присутствовали народный депутат Украины IV-VIII созывов Татьяна Бахтеева; Герой Украины, многократный чемпион Параолимпийских игр по плаванню из Славянска Виктор Смирнов; Герой Украины, украинский промышленник, народный депутат II, IV-VII созывов почетный гражданин города Донецка Валентин Ландик; доктор экономических наук, профессор Борис Адамов, актриса и общественный деятель Анна Славская. Идеологом и инициатором создания общественной структуры выступила заслуженный врач Украины, экс-глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева. По ее словам, это решение пришло потому, что к ней ежедневно обращаются земляки из Донбасса с вопросами социальной, юридической, гуманитарной помощи. « Не может быть сильной Украины без Донбасса, а Донбасса – без Украины», - уверена она. Первоочередными задачами организации Бахтева назвала завершение войны на Донбассе, реинтеграцию и экономическое возрождение региона.



По мнению Валентина Ландика, полноценное экономическое восстановление Донбасса возможно, но займет около 15-20 лет с момента реинтеграции в Украину. Как сказал Борис Адамов, алгоритм необходимых решений разрабатывают, в том числе, и научные институты, перемещенные с территории Донбасса. Но уже сейчас, подчеркивает Татьяна Бахтеева, необходимо делать шаги направленные на возобновление единой финансово-денежной системы выплаты пенсий, транспортного сообщения, социального диалога между дончанами, как проживающими вдали от родных мест, так и вынужденно оказавшимися на неподконтрольных территориях.



Остро стоит вопрос социальной адаптации, медицинской помощи, жилья и предоставления официального статуса переселенцам, которых по статистике насчитывается около 1,5 млн человек, а в реальности еще больше. Участники мероприятия привели данные ООН, согласно которым за время конфликта на Донбассе погибло более 13 тыс. человек, из них более 130 детей. Не менее 200 детей было ранено.



Анна Славская, возглавляющая волонтерскую организацию «Дети необъявленной войны», рассказала, что только 33 тысячи пострадавших несовершеннолетних из 600 тысяч получили статус «детей войны». Огромной проблемой являются разорванные семьи, где одни лица, как правило, пожилого возраста или социально незащищенных категорий, остались в оккупированном Донбассе, а их дети, внуки и родственники стали переселенцами и живут далеко от дома.



По словам Татьяны Бахтеевой, над решением этих и других проблем земляков организация начинает работать в сотрудничестве с местными землячествами, Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины и советником Секретаря СНБО Сергеем Сивохо.



«Нас всех объединяет то, что мы родом из Донбасса, мы очень скучаем по нашей родине, и, несмотря на возникшие преграды, помним, что мы все земляки. «Надеемся, что и с нашей помощью, и с помощью тех действий, которые осуществляет президент Владимир Зеленский, которые мы увидели в Нормандском формате, обязательно будет мир», - уверена Бахтеева.

