Премьер Словении объявил об отставке

Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил, что он покинет свой пост, и призвал провести в стране досрочные выборы, сообщает в понедельник Bloomberg.



"С такой коалицией и такой ситуацией в парламенте было невозможно реализовывать ожидания людей. Поэтому я считаю лучшим вариантом досрочные выборы", - сказал Шарец журналистам.



Шарец, по данным радиостанции "Дойче велле", уже подал прошение об отставке парламенту страны, после чего пообещал начать переговоры о новой правящей коалиции.



Правительственная коалиция находится в шатком положении с ноября, когда поддерживать ее отказалась одна из словенских партий. Теперь партии не хватает трех голосов для большинства в парламенте, и ей приходится полагаться на поддержку оппозиции при принятии законов, отмечает Bloomberg.



Таким образом, к власти в Словении может прийти уже шестое правительство за 10 лет. Выборы, как ожидает Bloomberg, могут пройти уже в апреле.



Шарец занимал пост премьер-министра Словении с 2018 года. Прежде он работал на телевидении и снимался в комедийном амплуа, а также был журналистом и редактором.

