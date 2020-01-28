В начале февраля в Украину прилетит Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину на следующей неделе. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.



"Наш президент планирует визит в Украину 3 февраля", – говорится в коротком сообщении.



Программа визита Эрдогана будет объявлена позднее.



Напомним, в начале августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Турции. Тогда он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.



А в ноябре стало известно, что Зеленский обсудил с Эрдоганом по телефону подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое планируется провести в Киеве.

