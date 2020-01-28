«Грэмми-2020»: список победителей
В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения премии «Грэмми». Триумфатором этого года стала молодая американская певица Билли Айлиш, которая завоевала награды в главных номинациях: «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый артист» и «Лучший вокальный поп-альбом». Полный список лауреатов опубликован на сайте премии. Вот главные.
Лауреаты «Грэмми-2020»:
Запись года — Bad Guy (Billie Eilish);
Песня года — Bad Guy (Billie Eilish);
Альбом года — When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish);
Лучший новый исполнитель — Billie Eilish;
Лучшее сольное поп-исполнение — Truth Hurts (Lizzo);
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Old Town Road (Lil Nas X и Billy Ray Cyrus);
Лучший традиционный вокальный поп-альбом — Look Now ( Elvis Costello);
Лучший вокальный поп-альбом — When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish);
Лучшая танцевальная запись — Got To Keep On (The Chemical Brothers);
Лучший танцевальный/электронный альбом — No Geography (The Chemical Brothers);
Лучший современный инструментальный альбом — Mettavolution (Rodrigo y Gabriela);
Лучшее рок-исполнение — This Land (Gary Clark Jr.);
Лучшее метал-исполнение — 7empest (Tool);
Лучшая рок-песня — This Land (Gary Clark Jr.);
Лучший рок-альбом — Social Cues (Cage The Elephant);
Лучший альтернативный альбом — Father Of The Bride (Vampire Weekend);
Лучшее R&B-исполнение — Come Home (Anderson Paak);
Лучшее исполнение традиционного R&B — Jerome (Lizzo);
Лучшая R&B-песня — Say So (PJ Morton);
Лучший альбом в жанре современной городской музыки — Cuz I Love You (Lizzo);
Лучший R&B-альбом — Ventura (Anderson .Paak);
Лучшее рэп-исполнение — Racks In The Middle (Nipsey Hussle; Roddy Ricch & Hit-Boy);
Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение — Higher (DJ Khaled; Nipsey Hussle & John Legend);
Лучшая рэп-песня — A Lot (Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White);
Лучший рэп-альбом — Igor (Tyler, The Creator);
Лучшая кантри-песня — Bring My Flowers Now (Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker);
Лучший кантри-альбом — While I’m Livin’ (Tanya Tucker).