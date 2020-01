«Грэмми-2020»: список победителей

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения премии «Грэмми». Триумфатором этого года стала молодая американская певица Билли Айлиш, которая завоевала награды в главных номинациях: «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый артист» и «Лучший вокальный поп-альбом». Полный список лауреатов опубликован на сайте премии. Вот главные.

Лауреаты «Грэмми-2020»:



Запись года — Bad Guy (Billie Eilish);



Песня года — Bad Guy (Billie Eilish);



Альбом года — When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish);



Лучший новый исполнитель — Billie Eilish;



Лучшее сольное поп-исполнение — Truth Hurts (Lizzo);



Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Old Town Road (Lil Nas X и Billy Ray Cyrus);



Лучший традиционный вокальный поп-альбом — Look Now ( Elvis Costello);



Лучший вокальный поп-альбом — When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish);



Лучшая танцевальная запись — Got To Keep On (The Chemical Brothers);



Лучший танцевальный/электронный альбом — No Geography (The Chemical Brothers);



Лучший современный инструментальный альбом — Mettavolution (Rodrigo y Gabriela);







Лучшее рок-исполнение — This Land (Gary Clark Jr.);



Лучшее метал-исполнение — 7empest (Tool);



Лучшая рок-песня — This Land (Gary Clark Jr.);



Лучший рок-альбом — Social Cues (Cage The Elephant);



Лучший альтернативный альбом — Father Of The Bride (Vampire Weekend);



Лучшее R&B-исполнение — Come Home (Anderson Paak);



Лучшее исполнение традиционного R&B — Jerome (Lizzo);



Лучшая R&B-песня — Say So (PJ Morton);



Лучший альбом в жанре современной городской музыки — Cuz I Love You (Lizzo);

Лучший R&B-альбом — Ventura (Anderson .Paak);



Лучшее рэп-исполнение — Racks In The Middle (Nipsey Hussle; Roddy Ricch & Hit-Boy);



Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение — Higher (DJ Khaled; Nipsey Hussle & John Legend);



Лучшая рэп-песня — A Lot (Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White);



Лучший рэп-альбом — Igor (Tyler, The Creator);



Лучшая кантри-песня — Bring My Flowers Now (Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker);



Лучший кантри-альбом — While I’m Livin’ (Tanya Tucker).