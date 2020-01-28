ВОЗ оценила усилия Китая по борьбе с коронавирусом

Усилия Китая по борьбе с коронавирусом привели к рекордным результатам. Так оценил действия китайцев генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.



"С самого начала этой вспышки Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим", - заявил он на встрече с главой МИД Китая Ван И. Гебрейесус имел в виду патоген, ставший причиной вспышки пневмонии, которую вызвал новый тип вируса.

