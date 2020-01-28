Пушистик, который завоевал сердца миллионов: кто придумал мишку Тедди

Мягкий плюшевый медведь — не просто подарок на все времена как для детей, так и для зрелых поклонников таких вещей.



Милые мишки обладают удивительным эффектом: в любой ситуации вызывают приступ хорошего настроения, улыбку и радость. Такой сувенир порадует девушку на день рождения или в канун Дня влюбленных, а в детской спальне плюшевый медведь — обязательная деталь интерьера. Кто его придумал, и как эта уже легендарная игрушка завоевала сердца людей во всем мире — рассказываем в нашей статье. А самый большой выбор умилительных пушистиков найдете на сайте сети гипермаркетов «АШАН» https://auchan.ua/mishki/.

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Существует три версии:

Основная склоняется к тому, что мишка Тедди — коренной американец, и назвали его в честь президента США Теодора Рузвельта. История гласит, что в 1902 году он прибыл с визитом в штат Миссисипи. Местные жители, дабы порадовать главу государства, организовали ему охоту, в ходе которой ему предстояло убить маленького медвежонка. Рузвельт пожалел малыша, и в честь этого события один из местных жителей придумал сувенир — мишку Теодора, имя которого впоследствии сократили до привычного Тедди. Еще одна версия его возникновения происходит из Германии. Там появился свой мишка Теодор, и тоже в 1902 году! Местный предприниматель, вдохновившись выступлением животных в цирке, создал авторскую игрушку, которая получила имя «медведь Теодор». Она быстро стала пользоваться популярностью на территории Европы. Значительную роль в судьбе любимой игрушки миллионов сыграла Великобритания. Там медвежата из мягких материалов появились вслед за немецкими игрушками. У британских зверят была немного другая мордочка. А еще их сделали таким образом, чтобы игрушку можно было стирать в автоматической стиральной машине.

В начале XX века плюшевые мишки начали победное шествие по Старому и Новому свету. Популярность эта не уменьшается и в нынешнее время. Более того — тысячи людей на планете коллекционируют мишек Тедди в различных их проявлениях. И это легко объяснимо: он обладает неповторимой харизмой и всегда будет в ТОП популярных сувениров и для детей, и для взрослых романтиков.