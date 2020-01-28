Лучшие партнерские программы казино 1xBet для гемблеров

Найти оптимальную стратегию на 1хБет, чтобы раскрыть свой потенциал, несложно. Можно не только играть в онлайн-казино и получать выигрыши со ставок, но и укреплять свою финансовую независимость с помощью партнерских программ.



Популярность азартных игр никогда не снижалась. Компания 1хБет предлагает не только большой выбор ставок на спорт и игровых автоматов на деньги. Также гемблеры могут оценить лучшие партнерские программы казино 1xBet. Это не только возможность играть в любимые слоты и лайв-игры, но получать за пришедших игроков выгодный бонус. Что для этого нужно сделать?

Для начала нужно пройти регистрацию на сайте 1xPartners. Этот процесс не отнимет много времени, важно указать актуальные данные о себе. Также букмекер предлагает свои услуги только совершеннолетним пользователям. После регистрации игрок выбирает для себя удобные инструменты рекламы 1хБет, среди которых:

купоны/промокоды;

XML-инструменты;

B2B-интеграции;

Postback.

Пользователь сам выбирает для себя наиболее оптимальный вариант игры. Приглашать рефералов можно разными способами. Для начала можно привести на платформу парочку друзей, которым не стыдно порекомендовать сотрудничество с одним из лучших букмекеров рынка. Если имеется страница в соцсетях, блог или форум, то там можно развернуть целую рекламную кампанию, используя один из инструментов.

Все промо-материалы предоставляются после регистрации, также в доступе обучающие материалы для новичков. В случае возникновения вопросов можно обратиться к представителям круглосуточной техподдержки. Игрок быстро подберет для себя лучшую партнерскую программу для казино онлайн на 1xBet. Тогда предоставленные бонусы и промокоды будут соответствовать тематике блога или форума.

Преимущества партнерской программы букмекера 1хБет

Гемблеры могут смело выбирать 1xBet в качестве основной платформы для партнерства. У нее немало преимуществ. Среди них:

1. Пожизненная комиссия от каждого игрока. Составляет от 15 % до 40 %. Причем комиссия взимается со всех услуг букмекера.

2. Большая база материалов. Это позволит всегда быть в курсе трендов и сформировать свою стратегию.

3. Удобное приложение для мобильных платформ. Пользоваться им комфортно с любого смартфона. Скачать можно на основном сайте.

4. Более чем 160 видов способов проведения транзакций. Все операции проходят быстро и безопасно.

5. Всегда актуальная статистика, которая обновляется в режиме реального времени.