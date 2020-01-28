Названы новые симптомы и способы заражения коронавирусом

Китайские ученые установили новые симптомы и способы заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом во вторник, 28 января, заявил член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.



По его словам, вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, но можно заразиться и через прикосновение к глазам грязными руками.



"Всем нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии. Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус... На самом раннем этапе болезнь проявляется такими симптомами, как повышенная температура, слабость и сухой кашель. У тяжелобольных может наблюдаться затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности, состояние может усугубиться, если есть другие заболевания", - объяснил инфекционист.



По словам Ли Синвана, в последнее время участились случаи легкой формы 2019-nCoV: у некоторых заболевших вовсе не доходило до воспаления легких, наблюдались только небольшая температура и редкий сухой кашель.



"Есть еще часть пациентов, у которых повышение температуры тела неочевидное, у них иногда сухой кашель или проявляется слабость, этих людей обнаружили, потому что они добровольно пошли проверяться. Такие пациенты, с точки закономерностей инфекционных заболеваний, также в некоторой степени являются переносчиками вируса, что создает определенные сложности в работе по профилактике эпидемии", - добавил он.



Инфекционист также сообщил, что лечение пациента, заразившегося новым вирусом, занимает примерно одну неделю, если болезнь проходит в легкой форме, при тяжелой форме - две недели и более.

