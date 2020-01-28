Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавирусом людей, не посещавших Китай

В Японии водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Ухань, заразился новым типом коронавируса. Как сообщает Kyodo News, это первый случай заражения в стране, не связанный с поездками в Китай.



Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като рассказал, что в начале января водитель перевозил две группы китайских туристов из города Ухань, где произошла вспышка нового вируса.



Всего в Японии коронавирус обнаружили у шести человек. У пятерых из них заболевание диагностировали после посещения Китая.



По состоянию на вечер 27 января, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 106 человек, заболели более 4500 человек.



Всемирная организация здравоохранения 23 января сообщила, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку, но пока неясно, насколько активно это происходит. Организация отказалась признать вспышку пневмонии, вызванную вирусом, чрезвычайной ситуацией международного значения.

