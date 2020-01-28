Кто в Криворожской полиции «крышует» Юрия Буркова?

Последнее время о криворожском предпринимателе Юрии Буркове ходит много разных слухов – то он незаконно отжал бизнес у родственников. То фигурант сразу нескольких уголовных дел. И при этом скрывается от уплаты налогов.



Кстати, Бурков Ю.Г. и Буркова А.П., несмотря на отсутствие официальных доходов, в повседневной жизни пользуются автомобилями премиум класса Lexus GX470 АЕ6412ЕН и Toyota Land Cruser 200 АЕ7666ИА, имеют много объектов недвижимого имущества на территории Днепропетровской области, и ведут роскошный образ жизни, пишет VectorNews. Без поддержки в правоохранительных органах так себя вести не получится.



Анализ сообщений в полицию за последние два года относительно адреса ул. Соборности, 97 обнаруживает странную системность: супруги Бурковы неоднократно противоправно пытались зайти в помещение, которое им не принадлежит, из-за чего собственно и происходили вызовы полиции. Во время одного из вызовов, по неизвестным причинам супруга Буркова - Алла нанесла телесные повреждения следователю Довгинцевского отдела полиции, которая прибыла на место в составе опергруппы.



По данному факту было зарегистрировано уголовное производство №12019040750000776. Во время досудебного расследования были собраны доказательства вины Аллы Бурковой и предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины. 23 декабря 2019 года обвинительный акт по Бурковой был направлен в Довгинцовский районный суд Кривого Рога, где ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но дальше все пошло не совсем по закону.



