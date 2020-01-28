Свитолина станет четвертой ракеткой мира после Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина улучшит свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и поднимется на четвертое место после завершения турнира Большого шлема Australian Open. Об этом информирует Sport.ua.



Поспособствовал росту украинки в мировой классификации вылет Петры Квитовой в рамках 1/4 финала. Чешка могла обойти Элину в случае своей победы на турнире и оставить ее на пятом месте.



Отметим, что после завершения турнира Элина обойдет в рейтинге японку Наоми Осаку, которая не сумела защитить прошлогодний титул.

