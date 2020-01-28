Замглавы ГБР отрицает, что был адвокатом Януковича

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков рассказал, что как адвокат не осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича. Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.



Бвбиков сообщил, что как представитель адвокатского объединения ("Авер Лекс", - ред.) подписал несколько "технических документов" в делах других адвокатов, осуществлявших защиту Януковича.



"Я не представлял права и интересы господина Януковича, тем более, в делах Майдана", - заявил Бабиков.



Бабиков отрицает, что когда-либо общался с Януковичем и не подписывал с ним контракт.



Он также сообщил, что первоначально и.о. директор ГБР Ирина Венедиктова предлагала ему занять должность ее советника.



Ранее сообщалось, что экс-адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР. Первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Бабиков.

