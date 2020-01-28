Шахтер и Арсенал договорились о переходе Матвиенко

Шахтер и лондонский Арсенал уладили все детали вероятного перехода защитника "горняков" Николая Матвиенко, сообщает zbirna.com.



По информации издания, окончательное решение предстоит принять "канонирам", которые выбирают между украинцем и испанцем Пабло Мари.



Футболист побывал в Лондоне, но уже вернулся в Бразилию, где выступает за Фламенго. Клуб испанца пока не может достичь окончательной договоренности с Арсеналом.

