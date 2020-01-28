Верховный суд США утвердил новые правила выдачи Green Card

Верховный суд Соединенных Штатов утвердил новые правила выдачи Green Card. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.



Как сообщается, суд дал согласие на инициативу Белого дома по введению более жестких правил для мигрантов. Нововведения заключаются в отказе в предоставлении вида на жительство тем мигрантам, которые в будущем могут нуждаться в государственной помощи.



Судьи удовлетворили ходатайство администрации президента Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, который заблокировал эту инициативу на время судебных разбирательств относительно ее законности.



Противники нововведения называют его "тестом на состоятельность", который увеличит диспропорцию между мигрантами из разных стран.



За это решение проголосовали пять судей, четыре - выступили против. Среди тех, кто поддержал инициативу Белого дома, были главный судья Джон Робертс и еще два судьи, назначенные Трампом.

