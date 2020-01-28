Коронавирус распространился не через рынок морепродуктов - ученые

Гипотеза о том, что первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV был оптовый рынок морепродуктов в Ухане в Китае, может быть не совсем верна. Об этом свидетельствует описание первых клинических случаев, опубликованное в журнале The Lancet во вторник, 28 января.



Группа китайских ученых из нескольких медучреждений описала подробности о первых 41 госпитализированных пациентах, у которых был подтвержден новый коронавирус 2019-nCoV.



Первый случай заболевания был выявлен 1 декабря 2019 года, и пациент не сообщал о связи с рынком морепродуктов. Не было обнаружено эпидемиологической связи между первым пациентом и последующими случаями. По данным исследователей, 13 из 41 случая не имели связи с рынком.

