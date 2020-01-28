Суд отказался вернуть государству авиакомпанию Коломойского

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда м. Киева, которым Фонду госимущества было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера" (связанной с Игорем Коломойским) о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" в 2009 году. Об этом сообщает Finbalance.



Согласно материалам суда, свой иск ФГИУ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтерой" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства. Также по оценкам ФГИУ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

