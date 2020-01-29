В Офисе генпрокурора подтвердили участие первого зама главы ГБР в защите Януковича

Прокурор Офиса генерального прокурора Янис Симонов подтвердил участие первого заместителя главы Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова в защите интересов беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Hromadske.



По словам Симонова, Бабиков являлся защитником Януковича на нескольких заседаниях в расследовании событий февраля 2014 года.



"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали - ред.) разрешение на осуществление заочного досудебное расследование событий 18-20 февраля 2014", - рассказал Симонов.

