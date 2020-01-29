Подозрения на коронавирус в Австрии не подтвердились

Все случаи подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Австрии не подтвердились.



Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.



Первый случай вероятного заражения коронавирусом был зарегистрирован 25 января: под подозрение попала китайская стюардесса, которую госпитализировали в Вене с симптомами гриппа. Однако уже на следующий день было сообщено, что результат теста был отрицательный.



В тот же день в венский госпиталь с подозрением на коронавирус попала другая китайская гражданка, которая проживала в Австрии, но ездила в Китай в отпуск. Однако и в этом случае подозрение не подтвердилось.



В понедельник в венские клиники попали двое австрийских граждан, которые ездили в Китай, с симптомами температуры и кашля. Также под карантин был взят житель г.Клагенфурт (федеральная земля Каринтия) с подозрением на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.



Во вторник стало известно, что ни в новых двух случаях в Вене, ни в случае в Клагенфурте подозрения на заражение коронавируса не подтвердились.



В МИД Австрии призвали граждан стран воздержаться от несрочных путешествий в китайскую провинцию Хубэй.



В ночь на вторник был зафиксирован первый случай заражения коронавируса в Германии.



Как сообщалось, в Китае были подтверждены 4474 случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV). Хотя агентство Синьхуа писало ранее о 4515 случаях заражения коронавирусом. На данный момент от этой болезни умерли 107 человек.



Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Австралии, Камбоджи, Германии.



В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

