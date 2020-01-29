В продаже появились лысые куклы «Барби» с болезнями

В продаже появились новые модели кукол «Барби» без волос, с болезнями кожи и инвалидностями. Об этом сообщает The Sun.



Компания Mattel, которой принадлежит бренд «Барби», создала новые версии популярных кукол, желая продемонстрировать многообразие внешних признаков человека. Так, например, в продажу поступила лысая кукла. «Пост с прототипом этой игрушки стал самым популярным за всю историю существования нашего Instagram-аккаунта», — заявили сотрудники компании.



Также в коллекции появились кукла с пятнами как у людей, которые страдают витилиго (нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи) и «Кен» с длинными волосами.



Отмечается, что самой продаваемой в прошлом году стала «Барби» на инвалидной коляске, и компания решила дополнить ассортимент чернокожей куклой с золотым протезом. «Такая игрушка — хороший способ для детей узнать о разных инвалидностях», — отметил один из ее создателей.



Мнения пользователей сети по поводу новинок разделились. «Это очень важно для детей с инвалидностями, такие игрушки помогут им чувствовать себя комфортно», — написал один. «Мир сошел с ума. Зачем показывать детям все несправедливости жизни?» — возмутился второй. «Не хватает куклы-трансгендера», — пошутил третий.

