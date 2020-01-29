В Украине в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и снега

В ближайшие сутки в Украине ожидается изменение погодных условий из-за активных атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр. Почти по всей территории Украины 29 января ожидаются дожди, на Правобережье – мокрый снег. На Закарпатье ночью ожидаются существенные осадки. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с по всей Украине кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. В южных областях днем воздух прогреется до 5-10° тепла.



В Карпатах умеренный, ночью значительный снег, возможна метель. На дорогах гололедица. Температура ночью и днем 4-9° мороза.



В Киеве ночью без существенных осадков, днем в среду дождь с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, возможны порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.



Самая высокая температура в Киеве 29 января была зафиксирована в 202 году и составила 9,9° тепла, сообщает Центральная геофизическая обсерватория. Самый низкий показатель был зарегистрирован в 1909 году – 22,5° мороза.



В четверг 30 января в стране, за исключением южных областей, ожидается мокрый снег, в центре и на востоке – с дождем. На дорогах местами гололедица.



Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в западных и северных областях возможны метели.



Температура воздуха в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, в южных областях днем 3-8° тепла.



В Карпатах ожидается снег и метели, температура ночью и днем 4-9° мороза.



В Киеве в четверг ожидается мокрый снег, метель, ветер западный 7-12 м/с с порывами 15-18 м/с. На дорогах гололедица. Температура и ночью, и днем около 0°.

