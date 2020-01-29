Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса

На сегодня Украина ведет переговоры о поставке наборов для выявления нового коронавируса. Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, в Украине на национальном уровне разработан диагностический алгоритм, который позволяет методом исключения выявить новый коронавирус. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.



"Сейчас ведутся переговоры по поставке в Украину определенных наборов для выявления и количественного определения РНК нового коронавируса. Мы надеемся, что на следующей неделе или через неделю мы сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне в референс-лаборатории", - добавил Кузин.

