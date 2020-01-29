Украина через 5 лет будет отвечать критериям членства в ЕС - Гончарук

Украина через 5 лет будет отвечать критериям членства в Европейском Союзе.



Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.



"Программа правительства предусматривает амбициозную цель - через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС. Именно поэтому важно синхронизировать политику со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках "Европейского зеленого соглашения", - написал он.



Напомним, в декабре 2019 года Еврокомиссия на заседании Коллегии в среду приняла "Зеленое соглашение" - пакет мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы в целях превращения Европы в "климатически дружественный" континент до 2050 года.



Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук предложил вице-президенту Еврокомиссии по вопросам европейского "Зеленого соглашения" Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты с целью присоединения Украины к этой инициативе.

