British Airways прекращает на время полеты в Пекин и Шанхай

Авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране, сообщает в среду британский телеканал Sky News.



Комментируя ситуацию, представитель авиакомпании принес извинения и отметил, что "безопасность пассажиров и экипажей является для нее приоритетом".



British Airways ежедневно совершала из аэропорта Хитроу два рейса в китайские города Пекин и Шанхай.

