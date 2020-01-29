British Airways прекращает на время полеты в Пекин и Шанхай
Авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране, сообщает в среду британский телеканал Sky News.
Комментируя ситуацию, представитель авиакомпании принес извинения и отметил, что "безопасность пассажиров и экипажей является для нее приоритетом".
British Airways ежедневно совершала из аэропорта Хитроу два рейса в китайские города Пекин и Шанхай.
Источник: Интерфакс-Украина
11:59