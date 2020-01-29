Германия готовится к эвакуации своих граждан из Уханя

Правительство Германии планирует направить самолет в китайский город Ухань, откуда началось распространение вируса, для эвакуации немецких граждан, сообщает в среду таблоид Bild.



По информации издания, в регионе находится около 90 граждан ФРГ, аэробус A310 "Курт Шумахер" военно-воздушных сил Германии, как ожидается, вылетит в Китай в пятницу. Предполагается, что он полетит через Шанхай.



По информации издания, самолет должен был вылететь раньше, но до сих пор отсутствуют соответствующие разрешения от властей Китая. Неизвестно, будут ли они получены вообще.



Если операция состоится, то самолет вернется во Франкфурт-на-Майне, там пассажиров направят в клинику, где они проведут в карантине две недели.



Накануне представители Минздрава Баварии подтвердили один случай заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированному мужчине 33 года, он проходил занятия по повышению квалификации на работе и заразился от прилетевшей из Китая на тренинг китаянки.



По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, на 03:00 29 января зарегистрировано 5999 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2% (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 - за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.



Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

