В Раде рассказали детали законопроекта о медиа

Законопроектом "О медиа" предусмотрено два типа регулирования средств массовой информации. Об этом рассказал председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в среду, 29 января, передает Укринформ.



"Законом предусматривается два типа регулирования. Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, цифровых платформ и т.д.", - сказал Ткаченко .



Председатель профильного комитета также отметил, что на сегодня Медиасфера регулируется 5 или 6 законами, принятыми в основном в середине 90-х годов. По словам Ткаченко, подходы, которые были раньше, сегодня уже не актуальны.



"Какие субъекты будет регулировать этот закон? Это аудиовизуальные медиа, субъекты в сфере печатных медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, платформы общего доступа к информации, поставщики электронных коммуникационных услуг", - рассказал Ткаченко.



Он добавил, что разработчики законопроекту выходили с законодательными требованиями Европейской конвенции по правам человека, практик Европейского суда, европейской конвенции о трансграничном телевидении, директив Европейского парламента 2013 и изменений директивы ЕС 2018 года.

